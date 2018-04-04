2018-04-04T10:29:09+03:00
В мире

Постпред России при ЕС усомнился во вводе новых санкций против России

Владимир Чижов прибыл в Москву для участия в VII конференции по безопасности
Алексей КАРЕЛИН
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Постпред России при ЕС Владимир Чижов.Постпред России при ЕС Владимир Чижов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЕС вряд ли введет новые санкции против России, потому как не пришло к единому мнению даже в вопросе о высылке российских дипломатов. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

«Я не думаю. Потому что даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», - ответил Чижов на вопрос об угрозе новых санкций.

Постпред России при ЕС прибыл в Москву ля участия в VII конференции по безопасности. При этом Чижов подчеркнул, что его не отзывали в столицу. Когда в Москву вернется отозванный для консультаций посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер пока неизвестно, говорит Чижов, возможно, через месяц, пишет РИА Новости.

Напомним, из-за инцидента в Солсбери Великобритания выслала из Лондона 23 российских дипломата, Москва ответила аналогичной мерой. США, Канада и ряд стран ЕС заявили о поддержке Лондона и выдворении сотрудников посольств России, часть стран только отозвала своих диппредставителей из России. 3 апреля Вашингтон предложил аккредитовать в США других дипломатов взамен высланных, сообщает сайт kp.ru.

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