2018-04-04T10:30:30+03:00
Происшествия

Около 900 человек эвакуированы с Курского вокзала в Москве

В экстренные службы поступило анонимное сообщение о минировании здания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проводится проверка Курского вокзалаПроводится проверка Курского вокзалаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Здание Курского вокзала в Москве было эвакуировано после получение анонимного звонка, сообщающего об угрозе взрыва. В рамках мер предосторожности и обеспечения безопасности граждан из пассажирского терминала были выведены около 900 человек. Такое заявление сделали в экстренных службах города.

"После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек. Проводится проверка всех помещений", — передает РИА Новости со ссылкой на собеседника агентства.

Напомним, что волна телефонного терроризма обрушилась на Россию в сентябре прошлого года. Самый пик анонимных сообщений о "минировании" пришелся на первые месяцы осени, однако подобные звонки продолжают поступать до сих пор. Под удар попадают учебные заведения, больницы, торговые центры и государственные учреждения, например, Госдума.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за "телефонный терроризм". Новые поправки в статьи 205 и 207 УК России, позволяют сажать в тюрьму на срок до 10 лет за заведомо ложные звонки о готовящемся взрыве.

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