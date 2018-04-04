Путин призвал к международному взаимодействию для борьбы с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 4 апреля, на VII Московской конференции по международной безопасности, призвал к международному взаимодействию для борьбы с терроризмом.
Как заметил глава нашего государства, в настоящее время запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), несмотря на свое военное поражение, сохраняет «значительный деструктивный потенциал». Кроме того, по словам Путина, большую опасность представляют и другие экстремистские организации.
По мнению российского лидера, сейчас нужно объединиться, что закрепить ранее достигнутые успехи и пресечь дальнейшее распространение угрозы. «В этих условиях необходимо вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы», - приводит слова главы РФ ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ в Сирии.
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