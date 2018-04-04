2018-04-04T10:50:42+03:00
Экономика

Турция назвала сроки поставок российских С-400

Первая партия зенитно-ракетных комплексов может поступить уже в июле 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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В среду, 4 апреля, Турция назвала сроки поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По словам замглавы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира, Москва и Анкара действительно договорились ускорить поставки, поэтому первая партия ЗРК может поступить уже в июле 2019 года.

«Мы перенесли вперед дату поставок в договоре, подписанном с Россией, чтобы получить системы С-400 в июле 2019 года», - написал Демир в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 3 апреля, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, в ходе тех переговоров главы государств условились ускорить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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