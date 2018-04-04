Бортников: США и Турция помогли России предотвратить два теракта

СЕГОДНЯ 11:01 2018-04-04T11:01:23+03:00

В конце 2017 года в Санкт-Петербурге задержали семь сторонников ИГИЛ*

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США и Турция в 2017 году сообщили России о готовящихся на ее территории терактах. Их удалось предотвратить, правоохранительные органы задержали семь террористов запрещенного в РФ ИГ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», - рассказал Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

В середине декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за переданную ЦРУ российским спецслужбам информацию о готовившихся взрывах в Казанском соборе и в других местах Санкт-Петербурга, передает сайт kp.ru.

Ранее Бортников сообщил о том, что за 2017 год удалось предотвратить 25 из 29 терактов.

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ИГИЛ* - запрещенная на территории РФ группировка.