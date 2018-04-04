2018-04-04T11:20:46+03:00
Политика

В России представлен первый самолет для региональной авиации

Серийное производство ТВС-2ДТС начнется в 2021 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ТВС-2ДТС обладает повышенной активностью и создан для работы в суровых климатических условиях.ТВС-2ДТС обладает повышенной активностью и создан для работы в суровых климатических условиях.Фото: телеканал «Звезда»
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Новейший самолет для региональной авиации ТВС-2ДТС представили на аэродроме в Якутске. В ходе презентации эксперты смогли проверить летные и технические возможности воздушного судна.

«Проект реализуется в рамках государственной программы развития регионального авиасообщения на отдаленных территориях. Мы рассчитываем, что ввод в эксплуатацию нового самолета позволит соединить авиамаршрутами самые труднодоступные населенные пункты Якутии и Бурятии», - цитирует сообщение пресс-службы холдина «Вертолеты России» сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что самолет ТВС-2ДТС обладает повышенной активностью и создан для работы в суровых климатических условиях, поэтому подходит для эксплуатации в названных регионах.

Планируется, что серийное производство летательного аппарата откроют на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2021 году. Первая партия самолетов поступит в Якутию для авиакомпании «Полярные авиалинии».

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