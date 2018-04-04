2018-04-04T11:20:11+03:00
Политика

Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений

‍По словам министра, претензии некоторых стран на исключительность только подталкивают к подобному противостоянию
Дарья ИВАШКИНА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: сайт Минобороны РоссииМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: сайт Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в среду на VII Московской конференции по международной безопасности, которая проходит в российской столице 4-5 апреля, предупредил об угрозе новой гонки вооружений.

По словам генерала армии, претензии некоторых стран на исключительность только подталкивают к противостоянию за превосходство в области вооруженных сил. При этом, как заметил глава Минобороны, то, что в мире усиливается антироссийская риторика и активизируется недружественная военная деятельность вблизи российских границ, также неблагоприятно влияет на ситуацию.

"Сегодня мир проходит через переломный этап... Все чаще делается ставка на силовое разрешение противоречий. Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений", - цитирует Шойгу ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее зарубежные СМИ сообщили подробности последнего телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся еще 20 марта. По сведениям журналистов, в частности, в ходе беседы американский лидер пообещал Путину, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений у России.

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