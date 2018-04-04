2018-04-04T11:29:50+03:00
Общество

Малышева ответила на нападки, вызванные ее словами об отстреле собак

Ранее телеведущая заявила, что бродячих псов необходимо убивать, чтобы эти своры не носились по улицам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments92
Телеведущая Елена МалышеваТелеведущая Елена МалышеваФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Телеведущая Елена Малышева заявила, что после страшной трагедии, случившейся в конце марта в Кемерове, не время думать о защите животных. Таким образом она прокомментировала свои слова о необходимости отстреливать бродячих собак, которые возмутили зоозащитников.

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", - цитирует Малышеву телеканал RT.

Напомним, что проблема бродячих животных обсуждалась 29 марта в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Тогда телеведущая сказала о недопустимости того, чтобы "своры собак носились по улицам", и призвала зоозащитников не мешать жизни людей. Такую реакцию Малышевой вызвала история музыканта Юрия Лозы, у которого накануне бродячие псы загрызли мужа племянницы.

Сайт kp.ru писал о том, что 19-летний Олег Шушунов погиб в ночь на 11 марта в поселке Курсаково недалеко от Истры. Молодой человек пытался спасти 26-летнюю девушку от разъяренных псов, но в результате получил множество рваных ран и скончался от кровопотери. Его тело обнаружили только утром, а вот пострадавшей женщине удалось выжить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах
Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган
Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля
Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе
Получателей президентских грантов выберут из более 8 тысяч проектов
Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля
Для компаний в сфере ЖКХ изменили порядок раскрытия информации
Эксперт оценил предложение Госдепа о замене высланных дипломатов РФ
Генштаб России: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии
Бортников: террористы координируют действия через мессенджеры
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 90-летием
Для охранников медицинских учреждений разработали профстандарт
Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию
Ученые назвали макароны диетическим продуктом
В России смертность от болезней органов дыхания сократилась почти на 14%
В России представлен первый самолет для региональной авиации
Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений
Капитана захваченного Украиной судна "Норд" увезли в неизвестном направлении
Москва получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
Бортников: США и Турция помогли России предотвратить два теракта
Новая серия "Простоквашино" набрала уже 14 млн просмотров
Турция назвала сроки поставок российских С-400