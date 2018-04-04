Малышева ответила на нападки, вызванные ее словами об отстреле собак

СЕГОДНЯ 11:29 2018-04-04T11:29:50+03:00

Ранее телеведущая заявила, что бродячих псов необходимо убивать, чтобы эти своры не носились по улицам

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Телеведущая Елена Малышева заявила, что после страшной трагедии, случившейся в конце марта в Кемерове, не время думать о защите животных. Таким образом она прокомментировала свои слова о необходимости отстреливать бродячих собак, которые возмутили зоозащитников.

"Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребёнка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека", - цитирует Малышеву телеканал RT.

Напомним, что проблема бродячих животных обсуждалась 29 марта в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Тогда телеведущая сказала о недопустимости того, чтобы "своры собак носились по улицам", и призвала зоозащитников не мешать жизни людей. Такую реакцию Малышевой вызвала история музыканта Юрия Лозы, у которого накануне бродячие псы загрызли мужа племянницы.

Сайт kp.ru писал о том, что 19-летний Олег Шушунов погиб в ночь на 11 марта в поселке Курсаково недалеко от Истры. Молодой человек пытался спасти 26-летнюю девушку от разъяренных псов, но в результате получил множество рваных ран и скончался от кровопотери. Его тело обнаружили только утром, а вот пострадавшей женщине удалось выжить.