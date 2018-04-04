2018-04-04T11:50:32+03:00
Общество

Для охранников медицинских учреждений разработали профстандарт

Сотрудников ЧОП просветят в области права и психологии
Алексей КАРЕЛИН
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Сотрудники охраны должны будут разбираться в наркотических и психотропных препаратах, предотвращать их кражу, гасить конфликты.Сотрудники охраны должны будут разбираться в наркотических и психотропных препаратах, предотвращать их кражу, гасить конфликты.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В России разработали профстандарт для охранников медучреждений. Его уже согласовали с Минздравом и Росгвардией. Сотрудники охраны должны будут обладать знаниями в области психологии и права, профайлинга, разбираться в наркотических и психотропных препаратах, предотвращать их кражу, гасить конфликты.

Пока существует отдельный профстандарт только для охранников в образовательных учреждениях. От такой охраны требуется, прежде всего, внимательность и педантичность, пишут «Известия». В медучреждениях своя специфика. За 2016 год зарегистрировано 1216 нападений на медиков, а за 2015–2016 годы убито 15 сотрудников.

Профстандарты носят рекомендательный характер. С 2020 года по закону о профквалификациях все утвержденные стандарты занесут в справочник профессий и сделают обязательными.

Ранее сайт kp.ru писал о профстандарте для нянь. Им понадобится пройти специальный обучающий курс, в рамках которого сотрудники получат знания основ педагогики и психологии.

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