2018-04-04T11:53:02+03:00
Политика

Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 90-летием

Российский лидер отметил мастерство и удивительное обаяние народной артистки СССР
Дарья ИВАШКИНА
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Актриса Элина Быстрицкая. Фото: Аслан АхмадовАктриса Элина Быстрицкая. Фото: Аслан Ахмадов
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Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с юбилеем: в среду, 4 апреля, народной артистке СССР исполняется 90 лет. Так, глава нашего государства пожелал имениннице «доброго здоровья, успехов и благополучия».

Также российский лидер отметил мастерство и удивительное обаяние Быстрицкой, а также ее верность своему призванию и яркий, самобытный талант.

«Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссерами и актерами, выдающимися деятелями культуры», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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