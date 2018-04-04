Эксперт оценил предложение Госдепа о замене высланных дипломатов РФ

СЕГОДНЯ 12:16 2018-04-04T12:16:59+03:00

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Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов не увидел особых трудностей в том, что принять предложение Госдепа о замене 60 сотрудников российском дипмиссии, которые ранее были высланы из США, на аналогичное число новых дипломатов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в случае принятия данного предложения Москва должна быть готова также аккредитовать других американских диппредставителей взамен тех, которых выдворяют из РФ.

"Это решают переговоры и общий климат отношений. В целом трудностей для решения вопроса не существует. Предыдущая практика показывала, что после периода обострения всегда в той или иной степени наступал период восстановления нормального взаимодействия в дипломатической сфере, в том числе, и, как правило, возвращение изначального количества дипломатов", - цитирует телеканал RT Бакланова.

По словам эксперта, в данном случае необходимо будет решить вопрос касательно максимального числа сотрудников дипмиссий и количественного паритета.

Зампред ассоциации подчеркнул, что вернуть ранее высланных дипломатов в ту же страну будет невозможно, поскольку это станет частью "признания необоснованности" принятых ранее мер. Урегулирование будет касаться лишь потенциальных новых сотрудников дипмиссий.

Напомним, что в марте этого года американские власти выслали из страны 60 наших дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства при ООН, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. В ответ Москва приняла решение выдворить из страны аналогичное число сотрудников дипмиссии США и закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.