2018-04-04T12:18:47+03:00
Экономика

Для компаний в сфере ЖКХ изменили порядок раскрытия информации

Организации обяжут размещать сведения в ЕАИС и на сайтах федеральных органов власти
Алексей КАРЕЛИН
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Компании в сфере ЖКХ обяжут размещать подлежащие раскрытию сведения на сайтах федеральных органов власти.Компании в сфере ЖКХ обяжут размещать подлежащие раскрытию сведения на сайтах федеральных органов власти.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил документ, который вносит ряд изменений в порядок раскрытия информации в сфере ЖКХ. Компании, оказывающие коммунальные услуги, обязали размещать подлежащие раскрытию сведения размещать в Единой информационно-аналитической системе (ЕАИС).

Данные будут публиковаться в системе «Федеральный орган регулирования — региональные органы регулирования — субъекты регулирования». Кроме того, сведения следует размещать на сайтах федеральных органов регулирования тарифов и органов исполнительной власти субъектов федерации. Это уже делается, но в произвольной форме, пишут «Известия».

Ранее сайт kp сообщал, что 3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон об запрете размещения рекламы на квитанциях ЖКХ. Исключения составляют социальная реклама и информационно-справочные сведения. В тот же день президент одобрил закон о вводе прямых договоров между поставщиками коммунальных услуг и жителями многоквартирных домов.

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