Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля

СЕГОДНЯ 12:27 2018-04-04T12:28:44+03:00

А туристическая — на четыре дня позже

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Летняя пассажирская навигация в Москве откроется 24 апреля. Об этом сообщили в ассоциации судовладельцев пассажирского флота.

Примечательно, что в этот день начнут курсировать суда, но торжественное открытие сезона состоится только 12 мая. В честь этого планируется организовать праздник в Парке Горького и парад судов. Не исключено, что в этот день пассажиров смогут покатать по центру города со скидкой, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на слова представителя ассоциации Кирилла Евдокимова.

Добавим, что навигация туристических круизных судов откроется 28 апреля. Торжественная церемония пройдет в тот же день на Северном речном вокзале.

Отметим, что в летней навигации будут участвовать около 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Каждое судно вмещает от 20 до 200 пассажиров. Стоимость прогулки не изменится с 2017 года. Двух или трех часовое путешествие по воде можно будет совершить за 400–900 рублей.