Получателей президентских грантов выберут из более 8 тысяч проектов

СЕГОДНЯ 12:38 2018-04-04T12:38:35+03:00

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За президентские гранты будут состязаться 8,3 тысяч проектов из заявленных 9175, сообщают в Фонде президентских грантов. Эксперты отклонили 738 заявок, сами заявители отозвали еще 80.

В 2018 году отсеяли только 8% заявок, когда в прошлом году показатель составил 10,4%. Независимую экспертизу допущенных к конкурсу проектов проводят профильные специалисты, общественные деятели и ученые, число которых в этом году экспертный совет увеличил до 802 человек.

Заседание Фонда президентских грантов прошло в день его годовщины. За год фонд рассмотрел 25241 проектов, организовал 126 семинаров в 83 субъектах России. В мероприятиях участвовали 21205 человек.

Лидерами по числу заявок оказались Москва и Санкт-Петербург, а также Волгоградская область, из которой пришло 404 заявки. По убывающей идут Татарстан (359 проектов) и Башкирия (310 заявок), пишет «Ридус».