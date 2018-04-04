2018-04-04T12:40:50+03:00
В мире

Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе

Ранее американский президент заявил о необходимости привлечь ВС к охране приграничных территорий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Проблема мигрантов очень негативно влияет на отношения между США и МексикойПроблема мигрантов очень негативно влияет на отношения между США и МексикойФото: REUTERS
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Власти Мексики потребовали от США объяснений относительно слов американского лидера Дональда Трампа о необходимости задействовать армию для охраны границ.

Напомним, что во вторник, 3 марта, президент Соединенных Штатов выразил надежду на скорее принятие новых "мощных законов" касательно укрепления пограничного контроля. Политик также рассказал, что ранее уже обсуждал с министром обороны Джеймсом Мэттисом возможность привлечения к этому процессу Вооруженных Сил.

"Мексика направила США запрос по официальным каналам с требованием объяснить слова Трампа об использовании армии на границе. Правительство Мексики будет определять свою позицию, основываясь на данном разъяснении, с учетом защиты суверенитета и национальных интересов", - написал в своем аккаунте Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Луис Видегарай.

Ранее сайт Kp.ru сообщал о том, что в настоящий момент по территории Мексики в сторону границы с США движется целый "караван" нелегальных мигрантов, которые такой акцией пытаются привлечь внимание к своим проблемам.

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