Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе

СЕГОДНЯ 12:40 2018-04-04T12:40:50+03:00

Проблема мигрантов очень негативно влияет на отношения между США и Мексикой Фото: REUTERS

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Власти Мексики потребовали от США объяснений относительно слов американского лидера Дональда Трампа о необходимости задействовать армию для охраны границ.

Напомним, что во вторник, 3 марта, президент Соединенных Штатов выразил надежду на скорее принятие новых "мощных законов" касательно укрепления пограничного контроля. Политик также рассказал, что ранее уже обсуждал с министром обороны Джеймсом Мэттисом возможность привлечения к этому процессу Вооруженных Сил.

"Мексика направила США запрос по официальным каналам с требованием объяснить слова Трампа об использовании армии на границе. Правительство Мексики будет определять свою позицию, основываясь на данном разъяснении, с учетом защиты суверенитета и национальных интересов", - написал в своем аккаунте Twitter министр иностранных дел латиноамериканского государства Луис Видегарай.

Ранее сайт Kp.ru сообщал о том, что в настоящий момент по территории Мексики в сторону границы с США движется целый "караван" нелегальных мигрантов, которые такой акцией пытаются привлечь внимание к своим проблемам.