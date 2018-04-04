Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 13:00 2018-04-04T13:00:45+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Великобритания, а также другие европейские страны, которые уже приняли меры против России, не признают развал следствия по делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля.

«Считать, что Лондон пересмотрит свои позиции, как и европейские страны, было бы ошибочно», - цитирует сенатора РИА Новости. При этом политик пояснил, что ситуация зашла «слишком далеко», поэтому британский премьер-министр Тереза Мэй, несмотря ни на что, продолжит настаивать на своем.

По мнению Пушкова, признать ошибочность обвинений в адрес Москвы было бы «крахом для политической системы Соединенного Королевства».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен в городе Солсбери. По версии местных правоохранителей, он подвергся воздействию некоего нервно-паралитического вещества.

А чуть позднее Мэй заявила, что Россия «с большой долей вероятности» причастна к этому инциденту. Между тем наша страна категорически отвергла все обвинения в свой адрес. Однако некоторое время спустя целый ряд государств в знак солидарности с Британией решил выслать российских дипсотрудников. В частности, США заявили о выдворении 60 наших дипломатов.

В апреле же появилась информация о невозможности установить источник примененного в Солсбери вещества.