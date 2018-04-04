2018-04-04T13:02:22+03:00
Политика

Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах

Американская компания планирует стать инвестором строительства электростанций на острове Шикотан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Японии Таро КоноГлава МИД Японии Таро КоноФото: REUTERS
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Министерство иностранных дел Японии направило России и США протест, вызванный их планами по совместному строительству дизельных электростанций на одном из Курильских островов - Шикотане. Об этом глава МИД Таро Коно сообщил на слушаниях в парламенте.

"Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах, заслуживает крайнего сожаления", - цитирует агентство Kyodo главу ведомства.

Отметим, что строительство двух электростанций ранее анонсировал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Данный проект должен поддержать рыбокомбинаты, создаваемые на территории опережающего развития "Курилы". Между тем, одним из инвесторов строительства может стать американская компания.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru ранее, так называемый курильский вопрос уже много лет довольно остро стоит между двумя нашими странами. После Второй мировой войны четыре острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - стали частью Советского союза, однако Токио до сих пор оспаривает данное решение. Именно поэтому мирный договор между странами так и не был подписан.

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