Эвакуация Савеловского вокзала в Москве: На территории пассажирского терминала нашли подозрительный бесхозный предмет

СЕГОДНЯ 13:11 2018-04-04T14:03:22+03:00

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Из здания Савеловского вокзала вывели более 500 человек. Причиной эвакуации Савеловского вокзала в Москве стал обнаруженный на территории пассажирского терминала подозрительный предмет.

"На территории вокзала обнаружен бесхозный предмет. Идет эвакуация", - сказал собеседник агентства", - передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

На место инцидента уже выехали кинологи с собаками.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще около 900 человек были эвакуированы из здания Курского вокзала. В столичные экстренные службы поступило сообщение о том, что в одном из помещений терминала может находится взрывное устройство. Позже стало известно, что данная информация не подтвердилась.

Напомним, что подобные анонимные звонки о "минировании" поступают в экстренные службы по всей России довольно часто. Телефонные террористы продолжают вызывать панику среди общественности.