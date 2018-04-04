2018-04-04T13:28:40+03:00
В мире

Китай ввел пошлины в 25% на 106 товаров из США

Пекин принял решение в ответ на публикацию Вашингтоном списка из 1300 китайских товаров
Алексей КАРЕЛИН
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Китай намерен обложить пошлинами американские автомобили и бобы.Китай намерен обложить пошлинами американские автомобили и бобы.Фото: REUTERS
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Госсовет КНР одобрил пошлины в 25% на 106 наименований американских товаров. Среди них — автомобили, продукция нефтехимии, бобы. Решение еще не вступило в силу, дату определят позже, говорится в заявлении Госсовета.

День начала реализации решения зависит от того, когда США введут пошлины на китайские товары, сообщает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

4 апреля стало известно, что США опубликовало перечень из 1300 наменований китайских товаров, на которые планируется ввести 25-типроцентные пошлины. В список попали товары, объем импорта которых в США составляет от $50-60 млрд в год. В администрации Трампа меру назвали ответным шагом «на недобросовестную торговую практику, к которой прибегает Китай».

Китай призвал США отменить пошлины и вернуться к взаимовыгодной двусторонней торговле. За поддержкой Пекин обратился в ВТО с просьбой противостоять торговому протекционизму Вашингтона.

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