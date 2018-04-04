Посол России назвал экстрадицию Никулина в США осознанным шагом Чехии

СЕГОДНЯ 13:37 2018-04-04T13:37:11+03:00

По мнению Александра Змеевского, такой подход направлен на подрыв сотрудничества с нашей страной

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Решение чешских властей о выдаче россиянина Евгения Никулина американским спецслужбам является осознанным и политически мотивированным шагом. Такое заявление сделал посол РФ в республике Александр Змеевский.

"Случившееся расцениваем как осознанный политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией", — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, что в 2016 году калифорнийский суд обвинил Никулина в осуществлении кибератак и выдал международный ордер на его арест, вскоре после чего россиянин был задержан при пересечении границы с Чехией.

Президент республики Милош Земан неоднократно обращался к Минюсту с призывом об экстрадиции гражданина РФ на родину, однако Верховный суд в Праге принял другое решение. Так, в конце марта этого года Никулина выдали Соединенным Штатам.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что МИД РФ уже пообещал принять все необходимые меры в рамках мирового права для защиты россиянина, который продолжает отрицать свою причастность к преступлениям.