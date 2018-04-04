Правительство предложило отменить монополию РЖД на перевозки

СЕГОДНЯ 13:55 2018-04-04T13:55:59+03:00

Государство и перевозчики будут заключать организационный договор на 15 лет

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Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает допустить конкуренцию в железнодорожные перевозки. Демонополизация сектора приведет к рыночному формированию цен и повысит эффективность перевозок, которые сейчас являются убыточными, следует из законопроекта.

«В силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция "на маршруте" не является эффективной. Модель конкуренции "за маршрут" преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», - говорится в пояснительной записке пакета документов.

Правительство предлагает перейти «к принципиально новой системе организации регулярных пассажирских перевозок». Она подразумевает заключение организационного договора между государством и перевозчиком. При этом потери в доходах превозчика, возникающих от осуществления регулируемой деятельности, будут компенсироваться из госбюджета. Заключать организационный договор предлагается не мене чем на 15 лет.