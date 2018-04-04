2018-04-04T13:55:59+03:00
Экономика

Правительство предложило отменить монополию РЖД на перевозки

Государство и перевозчики будут заключать организационный договор на 15 лет
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Железнодорожные перевозки в России являются убыточными.Железнодорожные перевозки в России являются убыточными.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Кабинет министров внес в Госдуму законопроект, в котором предлагает допустить конкуренцию в железнодорожные перевозки. Демонополизация сектора приведет к рыночному формированию цен и повысит эффективность перевозок, которые сейчас являются убыточными, следует из законопроекта.

«В силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция "на маршруте" не является эффективной. Модель конкуренции "за маршрут" преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», - говорится в пояснительной записке пакета документов.

Правительство предлагает перейти «к принципиально новой системе организации регулярных пассажирских перевозок». Она подразумевает заключение организационного договора между государством и перевозчиком. При этом потери в доходах превозчика, возникающих от осуществления регулируемой деятельности, будут компенсироваться из госбюджета. Заключать организационный договор предлагается не мене чем на 15 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Анкаре проходит саммит лидеров России, Ирана и Турции
«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов
Видео пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве: горит склад и крыша здания
Москвичи могут сообщить о затопленных дворах и улицах
Пожар в ТЦ «Персей»: погиб один человек, и еще четверо пострадали
Посол России назвал экстрадицию Никулина в США осознанным шагом Чехии
Китай ввел пошлины в 25% на 106 товаров из США
Эвакуация Савеловского вокзала в Москве: На территории пассажирского терминала нашли подозрительный бесхозный предмет
Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах
Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган
Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля
Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе