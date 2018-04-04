2018-04-04T14:10:58+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ «Персей»: погиб один человек, и еще четверо пострадали

В среду пожар вспыхнул в ТЦ «Персей» на Малой Семеновской улице на востоке Москвы [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Виктор УваровФото: Виктор Уваров
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По последним данным СМИ, в результате пожара в ТЦ «Персей», расположенном на Малой Семеновской улице на востоке Москвы, погиб один человек - сотрудник торгового центра, и еще четыре человека пострадали, в том числе трое работников МЧС. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

А в столичном главке МЧС России заявили, что сообщение о ЧП поступило в 12:32 мск. Вскоре после этого пожару была присвоена вторая категория сложности. В результате спасателям пришлось выводить всех посетителей и персонал ТЦ из здания. В общей сложности эвакуировали около 600 человек.

Между тем к 12:45 мск возгорание уже удалось локализовать, а к 13:39 мск - ликвидировать. Площадь, охваченная огнем, составила 80 квадратных метров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». По предварительной информации, возгорание возникло на шестом - последнем - этаже торгового центра.

Пожар в торговом центре Персей для детей на востоке Москвы .

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