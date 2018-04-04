2018-04-04T14:14:53+03:00
Общество

Москвичи могут сообщить о затопленных дворах и улицах

Коммунальщики готовятся к весеннему паводку
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Коммунальщики готовятся к паводкуКоммунальщики готовятся к паводкуФото: Евгения ГУСЕВА
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По всему городу водостоки чистят от мусора, ила и песка. Коммунальщики готовятся к паводку. Для этого каждый день проверяют трубопроводы ливневки, русла рек и «мокрые» места в некоторых районах.

- В целом сооружения городской водосточной сети готовы к весеннему паводку, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Во время оттепели службы переходят на усиленный режим и дополнительно дежурят в пониженных местах. Это нужно для нормальной работы водоприемных колодцев и откачки воды.

В Мосводостоке на случай потопа подготовили более 1200 сотрудников или примерно 350 бригад, а также 250 единиц техники, в том числе специализированной и откачивающей. Москвичи могут круглосуточно сообщать о подтоплениях на улицах и во дворах на «горячую линию» Мосводостока - (495) 657-87-03.

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