2018-04-04T14:16:15+03:00
Умные вещи

«Одноклассники» запустили приложение для оплаты мобильных телефонов

Воспользоваться услугой можно в десктоп- и мобильной версии браузера, на платформах iOS и Android
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: пресс-служба Одноклассников.Фото: пресс-служба Одноклассников.
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Социальная сеть «Одноклассники» запустила приложение счета на мобильном телефоне. Комиссия за услугу не взимается, приложение работает со всеми операторами и доступно в десктоп- и мобильной версии браузера, на платформах iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба «Одноклассников».

«На момент запуска Одноклассники не берут комиссию за зачисление средств. Пополнение счета производится с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети», - говорится в сообщении.

Пользователи приложения смогут просмотреть историю платежей и сохранить шаблон повторяющегося платежа, чтобы каждый раз не вводить требуемую информацию.

Приложение размещено на витрине сервисов и скидок «Одноклассников», которая действует в соцсети с конца 2017 года. На этой витрине также размещены партнерские сервисы «Одноклассников».

Ранее сайт kp.ru сообщал о добавлении демонстрации экрана во время видеозвонков в «Одноклассниках».

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