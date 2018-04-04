2018-04-04T14:47:55+03:00
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей для детей" в Москве выросло до шести человек

Один мужчина, сотрудник торгового центра, погиб, не найдя эвакуационного выхода [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Пожар в ТЦ "Персей для детей" произошел в Москве в среду, 4 апреля. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПожар в ТЦ "Персей для детей" произошел в Москве в среду, 4 апреля. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Увеличилось число пострадавших при пожаре в торговом центре "Персей для детей", который вспыхнул в Москве в среду, 4 апреля. Об этом заявил журналистам начальник главного управления МЧС по Москве Илья Денисов, работавший на месте пожара:

- В 12:36 поступил первый сигнал и через 3 минуты первый расчет был на месте. При эвакуации и тушении пожара пострадали 6 сотрудников пожарного надзора, один из них в тяжелом состоянии, и еще один человек, сотрудник ТРЦ, к сожалению, погиб. Он заблудился в дыму, не найдя эвакуационный выход. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. На месте пожара работали 25 единиц пожарной техники, 88 человек состава.

При этом, сам ТЦ "Персей для детей" уже проходил проверку:

- Обьект проверялся в марте месяце, не устранено 1 замечание и на пожар это замечание не повлияло. Система пожарной автоматики, пожаротушения и эвакуации сработали, - отметил Илья Денисов.

На месте пожара в московском ТЦ работал вертолет МЧС.

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