Возбуждено уголовное дело после пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве

СЕГОДНЯ 14:42 2018-04-04T14:42:54+03:00

Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве вспыхнул в среду в 12:32 мск

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Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного после пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Как стало известно, дело завели по двум статьям УК РФ - «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

«По поручению руководителя главного следственного управления СКР по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьей 109 и статьей 293 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности" и "халатность")», - говорится в сообщении на сайте СКР. Также там отмечается, что в настоящее время правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев ЧП.

При этом в Следственном комитете России уточнили, что в результате инцидента пострадало трое граждан, один из которых погиб. Между тем в МЧС заявили об одном погибшем и шести пострадавших пожарных, работавших в горящем ТЦ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что в среду, 4 апреля, в Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». По предварительной информации, возгорание возникло на шестом - последнем - этаже торгового центра.