2018-04-04T14:54:21+03:00
В мире

«Газпром»: транзит газа через Украину может снизиться в 6-9 раз

Алексей Миллер рассказал о последствиях реализации проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments20
Объем транзита газа через Украину упадет до 10-15 млрд кубометров в случае запуска газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».Объем транзита газа через Украину упадет до 10-15 млрд кубометров в случае запуска газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В случае запуска газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» объем транзита газа через Украину упадет до 10-15 млрд кубометров. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительными, по-видимому, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», - пояснил Миллер «Первому каналу».

Глава «Газпрома» отметил, что необходимо провести переговоры с Украиной по поводу перекачки газа. Условия, определенные в Стокгольмском арбитраже, невыгодны для «Газпрома», говорит Миллер.

Напомним, «Газпром» начал строить «Турецкий поток» в мае 2017 года у побережья Черного моря. Газопровод должен протянуться до Турции и Греции. «Северный поток — 2» должен протянуться из России в Германию через страны Балтии. Германия уже дала разрешение на строительство на ее территории. Украина активно выступает против реализации проекта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки