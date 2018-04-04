«Газпром»: транзит газа через Украину может снизиться в 6-9 раз

СЕГОДНЯ 14:54 2018-04-04T14:54:21+03:00

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В случае запуска газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» объем транзита газа через Украину упадет до 10-15 млрд кубометров. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительными, по-видимому, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год», - пояснил Миллер «Первому каналу».

Глава «Газпрома» отметил, что необходимо провести переговоры с Украиной по поводу перекачки газа. Условия, определенные в Стокгольмском арбитраже, невыгодны для «Газпрома», говорит Миллер.

Напомним, «Газпром» начал строить «Турецкий поток» в мае 2017 года у побережья Черного моря. Газопровод должен протянуться до Турции и Греции. «Северный поток — 2» должен протянуться из России в Германию через страны Балтии. Германия уже дала разрешение на строительство на ее территории. Украина активно выступает против реализации проекта.