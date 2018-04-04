Аваков заверил, что не "воюет" с Порошенко

СЕГОДНЯ 14:54 2018-04-04T14:54:29+03:00

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не находится в состоянии "войны" с президентом страны Петром Порошенко. Глава ведомства подчеркнул, что между ним и лидером незалежной установились чисто рабочие отношения, которые подразумевают частые дискуссии.

"Нет у меня войны с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твёрдо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам и стараюсь держать баланс между ветвями власти", - цитирует сайт Лига.net Авакова.

При этом министр решил напомнить, что в рамках занимаемой должности он не является подчиненным президента.

В октябре прошлого года сайт kp.ru сообщал, что о затяжном конфликте Порошенко и Авакова рассказал бывший внештатный советник главы МВД, депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Он заявил, что причиной противостояния политиков стал "разный подход к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований".