2018-04-04T14:59:35+03:00
Происшествия

В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки

ЧП произошло сегодня утром в Пристанционном поселке на улице Физкультурной
Юлия КУРЛАЕВА
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Фото: Поисково-спасательная служба города ОренбургаФото: Поисково-спасательная служба города Оренбурга
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Как сообщили в поисково-спасательной службе города Оренбурга, молодой человек 1993 года рождения нашел гранату на улице недалеко от дома. Предположительно, это была РГД-5 (ручная граната дистанционная, модификация - 5), относящаяся к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа.

Необычную находку парень принес домой. Недолго думая, он решил узнать, как она устроена и как работает. Но банальное любопытство привело к настоящей трагедии: боеприпас взорвался.

Когда сотрудники поисково-спасательной службы прибыли на место происшествия, там уже находилась бригада скорой помощи. Врачи поставили неутешительный диагноз: травматическая ампутация правой кисти. Молодой человек находился в сознании, и даже самостоятельно дошел до машины скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение города Оренбурга.

Взрыв был такой мощности, что в комнате оказалась поломана вся мебель.

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