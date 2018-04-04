Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 14:59 2018-04-04T14:59:44+03:00

Стали известны причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В экстренных службах назвали возможные причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве [видео]

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Стали известны причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве. В экстренных службах столицы сообщили, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения возгорания, основной из которых является короткое замыкание электропроводки.

«По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Изучаются и другие версии. На месте пожара работают дознаватели», - сказал источник ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 4 апреля, пожар возник на складе детских игрушек на последнем этаже торгового центра «Персей для детей», расположенного на Малой Семеновской улице на востоке Москвы. Его площадь составила 80 квадратных метров. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек - сотрудник ТЦ, перепутавший направление при эвакуации. Кроме того, пострадали шестеро пожарных, работавших в горящем здании.