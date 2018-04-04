Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Шведский форвард прокомментировал гол португальца в четвертьфинале Лиги Чемпионов [видео]
Шведский форвард прокомментировал гол португальца Криштиану Роналду в четвертьфинале Лиги Чемпионов/Фото: REUTERS
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Высказал свое слово по поводу гола форварда "Реала" Криштиану Роналду в ворота туринского "Ювентуса" в четвертьфинале Лиги Чемпионов швед Златан Ибрагимович. Выступающий ныне в клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" нападающий заявил в прямом эфире ESPN:
- Это хороший гол, но пусть попробует пробить так с 40 метров.
По всей видимости, звездный швед намекнул на то, что в 2012 году он забил гол ударом через себя с 40 метров. Это произошло во время матча Швеция - Англия. А вот у Роналду получился гол из пределов штрафной площади туринского "Ювентуса".
"Реал", напомним, выиграл со счетом 3:0 у итальянского клуба.
Ювентус - Реал. Роналду сотворил невероятное! С лучшим голом года уже все ясно!.