2018-04-04T15:23:28+03:00
Политика

Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ

Ранее британские специалисты не смогли установить происхождение примененного в Солсбери вещества
Дарья ИВАШКИНА
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Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Глава временной комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заключение британской военной лаборатории в Портон-Дауне по веществу, которым был отравлен бывший британский шпион Сергей Скрипаль, опровергло заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности РФ к покушению.

«До этого глава МИД Великобритании Джонсон заявил, что, вне всяких сомнений (и это было, по его словам, установлено лабораторией в Портон-Дауне), это вещество взялось из России. То есть фактически первое, что мы вчера услышали, что глава лаборатории опроверг заявление министра иностранных дел», - цитирует сенатора ТАСС.

Также Пусков заметил, что заявление главы лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхеда о том, что не удалось установить происхождение яда, которым был отравлен Скрипаль, было согласовано с министерством обороны Соединенного Королевства, так как сама лаборатория подчиняется британскому военному ведомству. «Этот честный химик (Эйткенхед) является сотрудником фактически министерства обороны, и, конечно, его заявления согласованы», - подчеркнул Пушков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Алексей Пушков выразил мнение, что Великобритания, а также другие европейские страны, которые уже приняли меры против России, не признают развал следствия по делу бывшего британского шпиона.

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