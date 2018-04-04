Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров

СЕГОДНЯ 15:27 2018-04-04T15:27:31+03:00

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Больше 10 торговых центров закрыли в России в ходе массовых проверок, запущенных после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В Новосибирске выявили 30 точек, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. По-моему, это были Екатеринбург и Новосибирск», - сказал Куренной в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Куренного, проверки продолжаются, главной целью является фактическое устранение нарушений. После этого ТЦ смогут восстановить работу.

«Мы один раз сходили, выявили, дается минимальный срок на устранение. После этого опять приходим и смотрим, устранили или нет», - поясняет Куренной.

Самыми частыми нарушениями оказались отсутствие указателей, захламленность эвакуационных, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации, рассказывает Куренной.

Напомним, массовые проверки начались после трагедии в Кемерове, которая унесла жизни больше 60 человек. В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» обнаружили нарушения противопожарной безопасности, в том числе и на этапе сдачи объекта в эксплуатацию.