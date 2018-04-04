Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма

СЕГОДНЯ 15:46 2018-04-04T15:52:02+03:00

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Госпогранслужба (ГПС) Украины прокомментировала захват в Азовском море российского судна «Норд». Как заявил представитель ведомства Олег Слободян, пограничники незалежной продолжат задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования Киева.

По словам Слободяна, украинские власти до сих пор считают Крымский полуостров своей территорией. Между тем регион уже четыре года входит в состав РФ. «На нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории (таковой Киев считает Крым) правоохранительные органы будут реагировать немедленно», - приводят слова пресс-секретаря ГПС украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд», на борту которого в тот момент находились десять граждан РФ. А ранее в среду, 4 апреля, глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев заявил, что РФ в ответ может усилить технический досмотр судов незалежной в Керченском проливе и ограничить их плавание.

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