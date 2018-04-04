2018-04-04T15:52:02+03:00
Политика

Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма

В Киеве прокомментировали захват российского судна «Норд»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments128
Российское судно «Норд». Фото: Госпогранслужба УкраиныРоссийское судно «Норд». Фото: Госпогранслужба Украины
Изменить размер текста:

Госпогранслужба (ГПС) Украины прокомментировала захват в Азовском море российского судна «Норд». Как заявил представитель ведомства Олег Слободян, пограничники незалежной продолжат задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования Киева.

По словам Слободяна, украинские власти до сих пор считают Крымский полуостров своей территорией. Между тем регион уже четыре года входит в состав РФ. «На нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории (таковой Киев считает Крым) правоохранительные органы будут реагировать немедленно», - приводят слова пресс-секретаря ГПС украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд», на борту которого в тот момент находились десять граждан РФ. А ранее в среду, 4 апреля, глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев заявил, что РФ в ответ может усилить технический досмотр судов незалежной в Керченском проливе и ограничить их плавание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море

Экипажу судна запретили покидать корабль и 10 дней держат впроголодь (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки