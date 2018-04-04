2018-04-04T15:47:07+03:00
В мире

В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой

Пьяная девушка набросилась за женщину-правоохранителя, когда та пыталась надеть на нее наручники
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Девушка заявила, что не хотела навредить полицейскомуДевушка заявила, что не хотела навредить полицейскомуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянка предстала перед судом в Дубае после того, как напала на сотрудницу местной полиции и разбила стекло в ее служебном автомобиле.

Уточняется, что инцидент произошел еще в феврале этого года. В полицию поступило сообщение о том, что две пьяные туристки устроили драку возле одного из отелей. Прибывшие на место стражи порядка попытались надеть на 24-летнюю дебоширку наручники, однако, она оказала сопротивление и несколько раз ударила правоохранителя, а после укусила ее за щеку.

Усадить россиянку в машину удалось лишь при усилии нескольких человек, однако и там девушка не успокоилась. Записи с видеорегистратора показали, что, находясь в салоне автомобиля, туристка пинала стекло и билась в него головой, пока оно не разбилось.

Во время слушаний в зале суда гражданка РФ призналась в нанесении ущерба и нападении на полицейского, однако заявила, что не кусала ее.

"Да, я напала на нее, но в тот момент была под влиянием алкоголя. Я не хотела навредить и не кусала ее - просто оттолкнула, когда она попыталась надеть наручники”, - цитирует Gulf News подсудимую.

Между тем, девушке были предъявлены обвинения в нападении на полицейского. порче автомобиля и распитии спиртных напитков. Приговор по делу будет вынесен 29 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в феврале этого года на одном из круизных лайнеров в Австралии 37-летняя россиянка вступилась за своих друзей во время конфликта и разбила пустую бутылку из-под вина о голову 21-летнего парня.

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