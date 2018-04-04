2018-04-04T16:01:52+03:00
В мире

Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу

Российская компания внесла ряд предложений по урегулированию спора
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
«Антимонопольное» дело против «Газпрома» длится с 2012 года.«Антимонопольное» дело против «Газпрома» длится с 2012 года.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Антимонопольное» дело против «Газпрома» может завершиться без уплаты штрафа российской компанией. «Газпром» сделал несколько предложений по урегулированию спора. После их рассмотрения Еврокомиссия готова пойти на мировое соглашение.

«Газпром» согласился на привязку цены на газ к ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии. Российская компания готова снять территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту топлива, перенести пункты сдачи газа с границ Европы на границы ЕС, а также перестать требовать возмещение ущерба с Болгарии за срыв строительства «Южного потока». Кроме того, «Газпром» пойдет на снижение суммы вознаграждения за некоторые услуги и некоторые другие уступки технического характера, сообщает «Утро.ru».

«Антимонопольное» дело длится с 2012 года, сообщает сайт kp.ru. Еврокомиссия требует взыскать с «Газпрома» штраф в размере 10% от оборота компании. Российскую компанию обвиняют в злоупотреблении своим доминированием на европейском газовом рынке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы
США намерены сохранить военное присутствие в Сирии
Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов»
Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»
В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем
В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки