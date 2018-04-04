Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу

СЕГОДНЯ 16:01 2018-04-04T16:01:52+03:00

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«Антимонопольное» дело против «Газпрома» может завершиться без уплаты штрафа российской компанией. «Газпром» сделал несколько предложений по урегулированию спора. После их рассмотрения Еврокомиссия готова пойти на мировое соглашение.

«Газпром» согласился на привязку цены на газ к ценам газовых хабов Западной Европы и ценам на границах Франции, Германии и Италии. Российская компания готова снять территориальные ограничения по перепродаже и реэкспорту топлива, перенести пункты сдачи газа с границ Европы на границы ЕС, а также перестать требовать возмещение ущерба с Болгарии за срыв строительства «Южного потока». Кроме того, «Газпром» пойдет на снижение суммы вознаграждения за некоторые услуги и некоторые другие уступки технического характера, сообщает «Утро.ru».

«Антимонопольное» дело длится с 2012 года, сообщает сайт kp.ru. Еврокомиссия требует взыскать с «Газпрома» штраф в размере 10% от оборота компании. Российскую компанию обвиняют в злоупотреблении своим доминированием на европейском газовом рынке.