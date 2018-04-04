ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Евросоюз отказался принять проект заявления по итогам специальной сессии исполкома Организации по запрещению химоружия, созванному по инициативе России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
Об этом от лица ЕС сообщил представитель Болгарии при ОЗХО Крассимир Костов.
«Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с Секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию в ОЗХО о любой программе, имеющей отношение к делу. В свете всего этого, господин председатель, Европейский союз не принимает проект совместного заявления», - говорится в заявлении Костова.
Дипломат выразил сожаление с связи с тем, что Россия якобы не отреагировала позитивно на требование Великобритании предоставить объяснения в связи с инцидентом в Солсбери.
«Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил Технический Секретариат ОЗХО Соединенному Королевству. Эти (заявления) подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери», - добавил болгарский представитель.
В свою очередь постпредство РФ при ОЗХО отметило, что проект российского заявления поддержали 14 стран-членов организации. Российские дипломаты подчеркнули необходимость убедиться, что инцидент в Солсбери будет расследоваться в правовых рамках, с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия.
Как сообщал сайт «КП», ранее Москва отправила ОЗХО список вопросов касательно расследования инцидента в Солсбери. По данным МИД РФ, организация ответила по существу только на один из них.
Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии Лондона, она подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.
Не представив никаких доказательств, руководствуясь, по всей видимости, лишь подозрениями, британские власти предприняли ряд антироссийских акций, включая высылку дипломатов.