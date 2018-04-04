СЕГОДНЯ 16:03 2018-04-04T16:08:25+03:00

ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля» Фото: REUTERS

По мнению представителя Евросоюза Крассимира Костова, Москва «готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО» по инциденту в Солсбери

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Евросоюз отказался принять проект заявления по итогам специальной сессии исполкома Организации по запрещению химоружия, созванному по инициативе России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Об этом от лица ЕС сообщил представитель Болгарии при ОЗХО Крассимир Костов.

«Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с Секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию в ОЗХО о любой программе, имеющей отношение к делу. В свете всего этого, господин председатель, Европейский союз не принимает проект совместного заявления», - говорится в заявлении Костова.

Дипломат выразил сожаление с связи с тем, что Россия якобы не отреагировала позитивно на требование Великобритании предоставить объяснения в связи с инцидентом в Солсбери.

«Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил Технический Секретариат ОЗХО Соединенному Королевству. Эти (заявления) подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери», - добавил болгарский представитель.

В свою очередь постпредство РФ при ОЗХО отметило, что проект российского заявления поддержали 14 стран-членов организации. Российские дипломаты подчеркнули необходимость убедиться, что инцидент в Солсбери будет расследоваться в правовых рамках, с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщал сайт «КП», ранее Москва отправила ОЗХО список вопросов касательно расследования инцидента в Солсбери. По данным МИД РФ, организация ответила по существу только на один из них.

Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии Лондона, она подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не представив никаких доказательств, руководствуясь, по всей видимости, лишь подозрениями, британские власти предприняли ряд антироссийских акций, включая высылку дипломатов.