2018-04-04T16:08:25+03:00
В мире

ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»

По мнению представителя Евросоюза Крассимира Костова, Москва «готовит почву для того, чтобы отвергнуть результаты работы ОЗХО» по инциденту в Солсбери
Денис СУХОВ
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ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»Фото: REUTERS
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Евросоюз отказался принять проект заявления по итогам специальной сессии исполкома Организации по запрещению химоружия, созванному по инициативе России в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Об этом от лица ЕС сообщил представитель Болгарии при ОЗХО Крассимир Костов.

«Крайне важно, чтобы Российская Федерация отреагировала на законные вопросы правительства Великобритании, начала сотрудничать с Секретариатом ОЗХО и предоставила полную информацию в ОЗХО о любой программе, имеющей отношение к делу. В свете всего этого, господин председатель, Европейский союз не принимает проект совместного заявления», - говорится в заявлении Костова.

Дипломат выразил сожаление с связи с тем, что Россия якобы не отреагировала позитивно на требование Великобритании предоставить объяснения в связи с инцидентом в Солсбери.

«Мы также очень озабочены тем, что было сказано представителем МИД РФ относительно содействия, которое предоставил Технический Секретариат ОЗХО Соединенному Королевству. Эти (заявления) подготовили почву к тому, чтобы отрицать результаты работы ОЗХО по инциденту в Солсбери», - добавил болгарский представитель.

В свою очередь постпредство РФ при ОЗХО отметило, что проект российского заявления поддержали 14 стран-членов организации. Российские дипломаты подчеркнули необходимость убедиться, что инцидент в Солсбери будет расследоваться в правовых рамках, с использованием всего потенциала Конвенции о запрещении химического оружия.

Как сообщал сайт «КП», ранее Москва отправила ОЗХО список вопросов касательно расследования инцидента в Солсбери. По данным МИД РФ, организация ответила по существу только на один из них.

Напомним, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии Лондона, она подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России, а Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не представив никаких доказательств, руководствуясь, по всей видимости, лишь подозрениями, британские власти предприняли ряд антироссийских акций, включая высылку дипломатов.

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