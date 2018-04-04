2018-04-04T16:11:47+03:00
Политика

Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии

Также было решено провести следующий трехсторонний саммит в Исламской Республике
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президенты Ирана, Турции и России Хасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинПрезиденты Ирана, Турции и России Хасан Роухани, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своей трехсторонней встрече в Анкаре согласовали совместное заявление по урегулированию ситуации в Сирии. Текст документа был опубликован на сайте президента Исламской Республики.

Между тем, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что заявление уже было принято.

Документ включает в себя слова о необходимости продолжения консультаций по сирийскому вопросу в рамках приверженности независимости и единства этой республики. При этом основной задачей называется размежевание террористов и вооруженной оппозиции.

Также главы государств призвали международное сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить свою помощь Сирии и принять участие в противоминной деятельности и восстановлении объектов инфраструктуры.

Следующий трехсторонний саммит по данной проблеме было решено провести в Иране. Такую площадку для обсуждений предложил сам глава республики.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что нынешний саммит проходил во Дворце турецкого лидера и был посвящен урегулированию ситуации в Сирии.

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