Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам своей трехсторонней встрече в Анкаре согласовали совместное заявление по урегулированию ситуации в Сирии. Текст документа был опубликован на сайте президента Исламской Республики.
Между тем, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков также подтвердил, что заявление уже было принято.
Документ включает в себя слова о необходимости продолжения консультаций по сирийскому вопросу в рамках приверженности независимости и единства этой республики. При этом основной задачей называется размежевание террористов и вооруженной оппозиции.
Также главы государств призвали международное сообщество, в частности ООН и ее гуманитарные учреждения, увеличить свою помощь Сирии и принять участие в противоминной деятельности и восстановлении объектов инфраструктуры.
Следующий трехсторонний саммит по данной проблеме было решено провести в Иране. Такую площадку для обсуждений предложил сам глава республики.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что нынешний саммит проходил во Дворце турецкого лидера и был посвящен урегулированию ситуации в Сирии.