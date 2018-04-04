2018-04-04T16:30:51+03:00
Звезды

Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование

Последний показ, прошедший в Екатеринбурге, не увенчался успехом
Алексей КАРЕЛИН
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Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в одежде от Рубчинского.Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко в одежде от Рубчинского.Фото: Татьяна РОДИНА
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Один из самых известных российских модельеров Гоша Рубчинский закрыл одноименный бренд, но обещал запустить вместо него новый проект. Об этом говорится на официальном Instagram-аккаунте бренда.

«Мы прекращаем существование бренда Gosha Rubchinskiy таким, каким вы его знаете. Больше не будет сезонных коллекций. Вместо этого, грядет что-то новое», - говорится в сообщении.

Дизайнер продолжит сотрудничать с брендом Comme des Garçons в ближайшие 2-3 года.

Последний модный показ Рубчинского прошел в январе 2018 года в Екатеринбурге в «Ельцин-центре». Мероприятие длилось 15 минут и заняло последнее место в рейтинге разнообразия модных показов мужской одежды. Основным критерием была расовая принадлежность моделей. В показе Рубчинского участвовали только мужчины славянской внешности.

Бренд «Гоша Рубчинский» основан в 2008 году. Дизайнер получил широкую известность за рубежом, сотрудничал с Burberry и Adidas, в футболке от Рубчинского выступал певец Джастин Бибер, одежду бренда видели на Рианне и Ренате Литвиновой.

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