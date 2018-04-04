В Финляндии мужчина родил ребенка

СЕГОДНЯ 17:02 2018-04-04T17:02:12+03:00

Новоиспеченный папа родился женщиной и даже не смотря на гормональную терапию сохранил репродуктивную функцию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Финляндии мужчина смог родить ребенка от другого мужчины. Однако отмечается, что новоиспеченный папа родился женщиной и даже не смотря на гормональную терапию сохранил репродуктивную функцию.

Сообщается, что гражданин Финляндии по имени Джон еще несколько лет назад решился сменить пол с женского на мужской и начал проходить необходимый курс терапии. Однако вскоре он встретил мужчину своей мечты, и пара решила родить ребенка. В результате, они не стали усыновлять малыша, а решились зачать его самостоятельно.

Известно, что беременность прошла без осложнений. Правда, на этот период Джону пришлось отказаться от гормональных препаратов.

В результате, Джон родил ребенка естественным путем. Новорожденный весил почти четыре фунта (1,81 кг) и был абсолютно здоров, передает сайт «Дни.ру».

Напомним, похожая история произошла ранее в Америке. Здесь 34-летний транссексуал Томас Бити родил девочку. Его супруга оказалась бесплодной, из-за чего Бити решился вынашивать ребенка сам и согласился на процедуру искусственного оплодотворения.