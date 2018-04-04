2018-04-04T18:28:03+03:00
В мире

США намерены сохранить военное присутствие в Сирии

Директор американской нацразведки Дэниел Коутс заявил, что решение принято на заседании в Белом доме под председательством президента
Денис СУХОВ
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Глава нацразведки США Дэниел КоутсГлава нацразведки США Дэниел КоутсФото: REUTERS
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Американская администрация приняла решение сохранить военное присутствие США в Сирии. Соответствующее решение было принято на заседании Совета по нацбезопасности в Белом доме, сообщил директор национальной разведки Дэниел Коутс.

Он отметил, что решение было принято во вторник на заседании под председательством президента США Дональда Трампа. При этом Коутс отказался уточнить, в чем именно будут заключаться дальнейшие военные шаги в Сирии.

«Относительно скоро будет обнародовано заявление о принятом решении», - добавил директор нацразведки.

Как сообщал сайт «КП», ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные «выбили дух» из «Исламского государства» (запрещена в РФ), и в ближайшее время смогут покинуть территорию Сирии.

В то же время, 3 апреля глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Джозеф Вотел заявил, что дальнейшее присутствие американских вооруженных сил в арабской республике потребуется для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращения беженцев в свои дома и долгосрочной реконструкции страны.

При этом Вотел отметил, что обстановка в Сирии «становится все сложнее».

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