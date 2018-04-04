СЕГОДНЯ 20:11 2018-04-04T20:13:43+03:00

«Движемся по кругу»: ГИБДД анонсировала план «нулевой смертности» на дорогах к 2030 году Фото: Алексей ФОКИН

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Государственная автоинспекция начала разработку долгосрочного плана по снижению смертности на дорогах до нулевого уровня к 2030 году. Черновая версия документа состоит из 40 страниц.

По данным газеты «Комменрстантъ», среди предложенных мер — установка на автомобили «алкозамков», которые не позволят запустить двигатель пока водитель «не подышит в трубочку» и не подтвердит трезвость.

Также инспекция предлагает изменения в дорожно-транспортную сеть, в том числе увеличения перекрестков с круговым движением, которые считаются более безопасными. Для водителей новичков могут ввести временные удостоверения — постоянные права можно будет получить только после определенного срока езды без грубых нарушений ПДД. Особенно в плане отмечается необходимость ужесточить экзамены на права для водителей автобусов и мотоциклов.

Кроме того, накануне глава ГИБДД Михаил Черников провел встречу с общественниками, посвященную предлагаемому плану. Обсуждались спорные статьи ПДД, проблемы использования мобильных телефонов за рулем, а также камеры, фиксирующие нарушения — их неисправность зачастую приводит к ошибочным штрафам.