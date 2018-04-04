2018-04-04T21:22:43+03:00
В мире

СМИ: Алекса Лесли и Настю Рыбку обвинили в изнасиловании в Таиланде

Рыбка и Лесли были задержаны в Паттайе за организацию нелегального «секс-тренинга»
Денис СУХОВ
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Настя РыбкаНастя РыбкаФото: СОЦСЕТИ
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Власти Таиланда подозревает гражданку Белоруссии Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), россиянина Алексея Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть человек в изнасиловании и организации проституции.

Соответствующее заявление было принято от потерпевшей полицией Паттайи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Напомним,в феврале Вашукевич, Кириллов и еще восемь человек были арестованы в Таиланде за проведение нелегального «секс-тренинга». Позде их обвинили в нарушении миграционного законодательства. Двоих задержанных уже депортировали, 5 марта должны были выслать еще одного обвиняемого, но миграционная полиция передала его дело уголовной.

«Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за «секс-тренинг», а остальные обвиняются как сообщники», - пояснил собеседник агентства.

По его словам, теперь в отношении оставшихся в Таиланде восьми задержанных начнут уголовное расследование, что исключает возможность их депортации до тех пор, пока дело не закроют.

Отметим, суд на Рыбкой и Лесли должен был состояться 17 апреля, но адвокаты попросили перенести слушания на более ранний срок, так как обвиняемые намерены признать вину, получив условные сроки и небольшие штрафы.

Однако уголовное преследование за организацию проституции и изнасилование может надолго задержать Лесли и Рыбку в тайской тюрьме, даже если приговор по делу о нелегальном «секс-тренинге» окажется мягким.

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