Путин назвал «очень успешным» свой официальный визит в Анкару

СЕГОДНЯ 22:04 2018-04-04T22:04:49+03:00

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Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой двухдневный официальный визит в Анкару как «очень успешный». Соответствующее заявление глава российского государства сделал по итогам трехстороннего саммита с лидерами Турции и Ирана.

«Официальный визит был очень успешным. Хочу поблагодарить наших турецких друзей, президента Эрдогана за организацию работы в течение этих двух дней», - отметил Путин в ходе пресс-конференции.

Как сообщал сайт «КП», российский лидер прибыл в Анкару с двухдневным официальным визитом. В первый день состоялась встреча Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая продолжалась полтора часа. Президенты обсудили актуальные вопросы международной и двусторонней повестки, военно-техническое и торговое сотрудничество.

Также главы государств в режиме видеоконференции дали старт строительству АЭС «Аккую», проект которой реализуется в Турции «Росатомом».

На второй день президенты России, Турции и Ирана провели саммит по теме сирийского урегулирования, по итогам которого было опубликовано совместное заявление.