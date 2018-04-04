Исполнительный совет ОЗХО отклонил российское предложение о совместном расследовании «дела Скрипаля»

4 Апр 22:33 2018-04-04T22:33:23+03:00

По словам постпреда РФ при организации Александра Шульгина, для принятия инициативы ее должны были поддержать две трети стран-членов совета

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Исполнительный совет ОЗХО отказался принять совместное предложение Москвы, Пекина и Тегерана о новом британо-российском расследовании так называемого «дела Скрипаля». Об этом сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

По его словам, целью нового расследования стало бы полное прояснение всех вопросов, касающихся инцидента в Солсбери, при сотрудничестве Москвы и Лондона. Однако в ответ российская делегация услышала лишь «мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии».

«Против (инициативы) выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии», - отметил Шульгин.

Российский постпред добавил, что для принятия инициативы ее должны были одобрить две трети из 41 члена Исполнительного совета. Накануне голосования сообщалось, что предложения Москвы поддержат 14 стран.

По данным агентства Reuters, в итоге инициативу поддержали шесть стран (помимо России, это Иран, Китай, Азербайджан, Судан и Алжир). Против голосовали 15 государств при 17 воздержавшихся.

Российская сторона отмечает, что большое количество воздержавшихся стран отражает сомнения международного сообщества в британской версии событий в Солсбери.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействия нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в РФ, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти предприняли ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов.

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«С Великой Россией никому не позволено говорить языком ультиматумов» - представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин

Британия использует процедурные уловки, чтобы продавить нужное решение самой влиятельной мировой организации по борьбе с химоружием, а Сергей и Юлия Скрипаль, вполне возможно, пали жертвой теракта. Об этом сообщил наш посол в Нидерландах Александр Шульгин, также работающий официальным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чья штаб-квартира находится в Гааге:

— Наши британские партнёры, используя процедурные уловки, запросили содействие со стороны технического секретариата ОЗХО, чтобы подтвердить путём независимой экспертизы результаты национального расследования. А их, напомним, премьер-министр Тереза Мэй озвучила уже через несколько дней после инцидента (хотя реальное расследование может занять много месяцев): якобы «Россия совершила нападение на Великобританию с помощью химического оружия». (подробности)