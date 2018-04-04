2018-04-04T22:51:59+03:00
В мире

Столтенберг: НАТО продолжает стремиться к улучшению отношений с Россией

Генсек альянса пообещал работать над предотвращением новой Холодной войны и гонки вооружений с Москвой
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией и продолжению совместной деятельности по контролю над вооружениями. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Оттавы.

«Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия — наш сосед, и таковым останется. Мы не хотим изоляции России», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что налаживание политического диалога с Москвой было бы выгодным для обеих сторон. Альянс рассчитывает продолжать совместную с Россией деятельность по контролю над вооружениями, чтобы избежать новой Холодной войны и гонки вооружений.

При этом Столтенберг не удержался от упрека в адрес Москвы, обвинив ее в дейсвиях, якобы подрывающих «основы международного порядка».

Как сообщал сайт «КП», ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «театром абсурда» заявления НАТО о необходимости улучшения отношений с Москвой на фоне выдворения сотрудников российского постпредства при альянсе.

Напомним, 27 марта Столтенберг анонсировал сокращение российской миссии при альянсе с 30 до 20 сотрудников в качестве меры реагирование на так называемое «дело Скрипаля».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США
Трамп приказал разместить Нацгвардию на границе с Мексикой
Украина прекратит сотрудничать с Россией без разрыва договора о дружбе
Племянница Сергея Скрипаля хочет забрать сестру из Британии в Россию
Исполнительный совет ОЗХО отклонил российское предложение о совместном расследовании «дела Скрипаля»
Путин назвал «очень успешным» свой официальный визит в Анкару
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» госпитализирован
СМИ: Алекса Лесли и Настю Рыбку обвинили в изнасиловании в Таиланде
Герман Пятов покинул студию Радио «Комсомольская правда» во время эфира
«Движемся по кругу»: ГИБДД анонсировала план «нулевой смертности» на дорогах к 2030 году
Белый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в Сирии
Трамп: США больше не ведут торговую войну с Китаем, они ее уже проиграли много лет назад
Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы
США намерены сохранить военное присутствие в Сирии
Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов»
Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»
В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем
В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"