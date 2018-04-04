Столтенберг: НАТО продолжает стремиться к улучшению отношений с Россией

4 Апр 22:51 2018-04-04T22:51:59+03:00

Генсек альянса пообещал работать над предотвращением новой Холодной войны и гонки вооружений с Москвой

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Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией и продолжению совместной деятельности по контролю над вооружениями. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Оттавы.

«Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия — наш сосед, и таковым останется. Мы не хотим изоляции России», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что налаживание политического диалога с Москвой было бы выгодным для обеих сторон. Альянс рассчитывает продолжать совместную с Россией деятельность по контролю над вооружениями, чтобы избежать новой Холодной войны и гонки вооружений.

При этом Столтенберг не удержался от упрека в адрес Москвы, обвинив ее в дейсвиях, якобы подрывающих «основы международного порядка».

Как сообщал сайт «КП», ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «театром абсурда» заявления НАТО о необходимости улучшения отношений с Москвой на фоне выдворения сотрудников российского постпредства при альянсе.

Напомним, 27 марта Столтенберг анонсировал сокращение российской миссии при альянсе с 30 до 20 сотрудников в качестве меры реагирование на так называемое «дело Скрипаля».