Столтенберг: НАТО продолжает стремиться к улучшению отношений с Россией
Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией и продолжению совместной деятельности по контролю над вооружениями. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Университете Оттавы.
«Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия — наш сосед, и таковым останется. Мы не хотим изоляции России», - подчеркнул Столтенберг.
Генсек добавил, что налаживание политического диалога с Москвой было бы выгодным для обеих сторон. Альянс рассчитывает продолжать совместную с Россией деятельность по контролю над вооружениями, чтобы избежать новой Холодной войны и гонки вооружений.
При этом Столтенберг не удержался от упрека в адрес Москвы, обвинив ее в дейсвиях, якобы подрывающих «основы международного порядка».
Как сообщал сайт «КП», ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал «театром абсурда» заявления НАТО о необходимости улучшения отношений с Москвой на фоне выдворения сотрудников российского постпредства при альянсе.
Напомним, 27 марта Столтенберг анонсировал сокращение российской миссии при альянсе с 30 до 20 сотрудников в качестве меры реагирование на так называемое «дело Скрипаля».