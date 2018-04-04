Трамп приказал разместить Нацгвардию на границе с Мексикой

4 Апр 23:34 2018-04-04T23:37:53+03:00

Помимо стены и пограничников, границу США с Мексикой будет охранять Нацгвардия Фото: REUTERS

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Части Национальной Гвардии США будут подключены к охране границы страны с Мексикой. Такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Как сообщила в среду министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, глава государства отдал распоряжение министерству обороны и министерству внутренней безопасности сотрудничать с губернаторами штатов, граничащих с Мексикой, чтобы разместить Нацгвардию на юго-западной границе Соединенных Штатов.

«Президент сегодня подпишет прокламацию соответствующего содержания», - отметила Нильсен.

По ее словам, гвардейцы подчиняются губернаторам штатов, и должны будут помогать службе пограничного контроля. Министр выразила надежду, что переброска подразделений Национальной гвардии, начнется немедленно, пишет ТАСС.

Нильсен также заверила, что Вашингтон обсуждал этот вопрос с правительством Мексики.

Напомним, сайт kp.ru накануне рассказывал, что МВД и МИД Мексики призвали США самостоятельно решать вопросы, связанные с так называемым "караваном" незаконных мигрантов из стран Центральной Америки. В Мехико считают, что только американские власти могут решать впускать их на территорию своей страны или нет.

После этого Трамп сообщил, что надеется на скорое принятие новых "мощных законов" касательно пограничного контроля, а также о возможности привлечения к этому процессу Вооруженных Сил.