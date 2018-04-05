Актер Юрий Назаров пострадал на съемках сериала

СЕГОДНЯ 01:29 2018-04-05T01:29:02+03:00

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80-летний советский и российский актер на съемках криминальной комедии "Полярный-17" неудачно поскользнулся на лбу и сильно ударился головой. На съемочную площадку сразу была вызвана карета "Скорой помощи". После того, как врачи осмотрели артиста и провели необходимые процедуры, "Скорая" уехала. Юрия Назарова госпитализировать не стали.

Любимый актер, известный по ролям в картинах «Андрей Рублёв», «Адъютант его превосходительства», «Земля Санникова», «Маленькая Вера» от госпитализации отказался сам.

Сериал "Полярный-17" расскажет о бывшем бандите Васе Мясник. Он потерял номер банковского счета, на котором лежит воровской общак. Мясник решил спрятаться в маленьком, почти никому не известном городке - Полярный-17. Оказывается, прогресс в этом захолустье не шагает, а стоит на месте, там до сих пор царят "лихие 90-е".

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