Аивакомпания «Победа» приостановила полеты в Нальчик из-за угрозы безопасности

СЕГОДНЯ 02:04 2018-04-05T02:04:56+03:00

Перевозчик не возобновит рейсы до полного устранения всех нарушений на аэродроме города

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Лоукостер «Победа» приостановила полеты в Нальчик из-за угрозы безопасности самолетам и пассажирам в аэропорту города. Авиакомпания заявила, что аэродром не соответствует сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов.

«Нальчик - одно из самых востребованных направлений нашей сети, но мы не можем рисковать безопасностью; жизнь и здоровье наших пассажиров - важнее всего», - заявил генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

В заявлении компании также сказано, что ее самолеты начнут снова летать в Нальчик лишь после полного устранения нарушений. Всех пассажиров «Победы» с отмененных рейсов доставят в аэропорт Минеральных Вод, откуда будет обеспечен бесплатный трансфер в Нальчик, либо можно будет оформить полный возврат средств, передает ТАСС.

Авиакомпания выполняет рейсы в Нальчик из Москвы и Санкт-Петербурга с 2016 года. Пилоты «Победы» неоднократно жаловались на состояние взлетно-поадочной полосы в аэропорту города. Компания провела спецпроверку, и жалобы подтвердились.