В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в таре более 0,5 литра

СЕГОДНЯ 04:17 2018-04-05T04:17:34+03:00

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В России хотят запретить производство, оборот и розничную продажу алкогольных напитков в пластиковых бутылках объемом боле 0,5 литра. Законопроект с такой инициативой внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от фракции «Единая Россия» и членов Совета Федерации.

Авторы документа надеются, что эта мера защитит в первую очередь подростков от привыкания к алкоголю. А также поможет снизить уровень алкоголизма среди населения и улучшить здоровье нации.

«Очевидно, что пиво в другой, непластиковой таре станет менее привлекательно для подростков, которые сегодня за одни и те же деньги могут купить одинаковый объем газировки в стекле или низкопробного пива, разливаемого в полимерную тару», - говорится в пояснительной записке в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Госдумы..

Сейчас в стране действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре ПЭТ-таре (ПЭТ – полиэтилентерефталат) объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

Как рассказывал сайт "КП", соответсвующий закон был принят в 2016 году. Сначала запретили с 1 января 2017 года производить пиво в «пластике» объемом более 1,5 литров. А с 1 июля вступили ограничения на продажу такой тары в рознице.